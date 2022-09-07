В рязанском кафе у мужчины украли сумку с документами и телефоном

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

В рязанском кафе у мужчины украли сумку с документами и телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился 40-летний рязанец и рассказал, что в кафе на улице Грибоедова у него пропала дорогая спортивная сумка с документами и телефоном. Он рассказал, что пришел в кафе выпить алкоголь, а сумку поставил рядом со столиком. Когда мужчина ненадолго отлучился, сумка пропала.

Оперативники опросили персонал кафе и постоянных посетителей. Выяснилось, что сумку унес с собой 53-летний местный житель.

Мужчину задержали. Ранее он уже был судим за кражу. Похищенные вещи нашли у него дома.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.