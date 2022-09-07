В Рязанской области в августе родились Ярема, Аврора и Роберт

Списком самых популярных и редких имен поделились в региональном управлении ЗАГС.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в августе. Информация появилась на сайте ведомства.

Чаще всего мальчиков назвали Михаилами, Максимами, Иванами, Артемами, Александрами, Андреями, Ильями, Матвеями, Львами. В регионе родились София, Василиса, Виктория, Полина, Анна, Мария, Милана, Варвара, Валерия, Арина.

Самые редкие имена среди мальчиков: Валентин, Гордей, Елисей, Игнат, Мирон, Прохор, Роберт, Савва, Савелий, Ярема. Также в Рязанской области появились на свет Аврора, Анфиса, Дарина, Злата, Инесса, Лилия, Маргарита, Марта, Серафима, Эмма.