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В Рязанской области в августе родились Ярема, Аврора и Роберт
Списком самых популярных и редких имен поделились в региональном управлении ЗАГС.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в августе. Информация появилась на сайте ведомства.

Чаще всего мальчиков назвали Михаилами, Максимами, Иванами, Артемами, Александрами, Андреями, Ильями, Матвеями, Львами. В регионе родились София, Василиса, Виктория, Полина, Анна, Мария, Милана, Варвара, Валерия, Арина.

Самые редкие имена среди мальчиков: Валентин, Гордей, Елисей, Игнат, Мирон, Прохор, Роберт, Савва, Савелий, Ярема. Также в Рязанской области появились на свет Аврора, Анфиса, Дарина, Злата, Инесса, Лилия, Маргарита, Марта, Серафима, Эмма.