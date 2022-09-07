В Рязани разыскивают мужчину, пытавшегося похитить несовершеннолетнюю

Преступление было совершено 26 октября 2021 года около дома № 11 по улице Гагарина.

В Рязани разыскивают мужчину, пытавшегося похитить несовершеннолетнюю. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Преступление совершено 26 октября 2021 года, около 17:00, в районе дома № 11 по улице Гагарина.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на похищение несовершеннолетней. Во время расследования специалисты получили видеоизображение причастного лица.