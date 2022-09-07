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В Рязани осудили бывшего владельца турфирмы, обманувшего 20 человек
Мужчина причинил ущерб на сумму свыше двух миллионов рублей.

В Рязани осудили бывшего владельца турфирмы, обманувшего 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, рязанец был руководителем ООО. Его офис располагался на улице Соборной.

Мужчина завладел деньгами граждан, которые хотели купить туристические путевки. Он сообщил, что окажет посреднические услуги по бронированию, оплате и передаче выездных документов для поездок за границу и по территории России.

При этом мужчина не исполнял обязательства. Турфирма не подавала заявки операторам, а в договорных отношениях она не состояла. Рязанец принимал деньги либо в наличной форме, либо на кредитную карту.

Потерпевшими признали 20 человек. Им причинили ущерб на сумму 2 173 670 рублей. Их иски удовлетворили.

Рязанца приговорили к пяти годам в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.