В «Рязаньавтодоре» на фоне слухов об уходе гендиректора Юлии Шушпанниковой сообщили, что она в отпуске
Информацию об ее увольнении в организации опровергли.
Гендиректор «Рязаньавтодора» Юлия Шушпанникова находится в отпуске. Об этом сообщил ее первый заместитель Сергей Сережкин.
Он также опроверг информацию о ее увольнении.
«У нас таких документов нет, сейчас она находится в отпуске», — заявил Сережкин.
Ранее «Видсбоку» сообщил, что Шушпанникова уходит с должности на фоне проблем с ремонтом Северной окружной дороги.