В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах до конца года

Поводом для внесения проекта стали условия содержания животных в местах продаж, которые часто попадают под определение жестокого обращения.

В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах до конца года. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он рассказал, что на осенней сессии рассмотрят законопроект, который запрещает продажу животных в магазинах и на птичьих рынках.

Поводом для внесения проекта стали условия содержания животных в местах продаж, которые часто попадают под определение жестокого обращения.

«То есть нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи, то есть люди часто там покупают тяжело больных животных-инвалидов», — сказал депутат.

Бурматов уточнил, что болезни животных могут подвергать опасности и человека тоже.

Он также добавил, что к местам официальной продажи животных будут установлены особые требования.