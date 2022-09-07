В России могут запретить продажу животных в зоомагазинах до конца года. Об этом
Он рассказал, что на осенней сессии рассмотрят законопроект, который запрещает продажу животных в магазинах и на птичьих рынках.
Поводом для внесения проекта стали условия содержания животных в местах продаж, которые часто попадают под определение жестокого обращения.
«То есть нет ни выгула, ни доступа к свежему воздуху и солнцу, ни нормального рациона питания, ни ветеринарной помощи, то есть люди часто там покупают тяжело больных животных-инвалидов», — сказал депутат.
Бурматов уточнил, что болезни животных могут подвергать опасности и человека тоже.
Он также добавил, что к местам официальной продажи животных будут установлены особые требования.