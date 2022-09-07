В Подмосковье таксист застрелил водителя

Мужчину задержали.

В Подмосковье в багажнике такси нашли труп. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Тело обнаружили в деревне Дубинино.

Как пишет издание, у таксиста и другого водителя на дороге произошел конфликт. Между мужчинами началась перестрелка. Водителя смертельно ранили. Таксист положил труп в багажник автомобиля Kia и уехал.

Мужчину задержали. Указано, что первоначально его остановили во время плана «Перехват». В первый раз он смог уехать. Через некоторое время его нашли и задержали. Через 40 минут правоохранители нашли тело мужчины — его выбросили в сточную канаву.