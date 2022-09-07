В Кадомском районе задержали рязанца за незаконную вырубку сосен

Мужчину вычислили по следу от гусеничного трактора. Возбуждено уголовное дело.

В Кадомском районе задержали рязанца за незаконную вырубку сосен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились работники местного лесничества и рассказали, что нашли в лесу делянку по заготовке сосен. Они сообщили, что разрешения на вырубку этого участка не выдавалось.

На делянке оперативники нашли след от гусеничного транспорта и следы волочения бревен. По нему полицейские дошли до дома в деревне Нижне-Никольское. У забора они увидели сложенные в штабель сосновые бревна.

Хозяина дома задержали. Выяснилось, что 60-летний местный житель срубил 23 сосны. Его доставили в отделение полиции для разбирательства.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Ему грозит до семи лет тюрьмы.