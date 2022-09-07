Смирнов назвал слухами ликвидацию школы фигурного катания в Олимпийском

Ранее в соцсетях появилась информация, что учащихся школы переведут в ДС «Айсберг» или сделают платные занятия.

Директор Ледового дворца Олег Смирнов назвал слухами ликвидацию школы фигурного катания в ДС «Олимпийский».

В разговоре с представителем РЗН. инфо Смирнов рассказал, что никаких изменений для учащихся школы в Олимпийском не предполагается.

Ранее в соцсетях прошла информация, что «отделение фигурного катания на базе ДС СШ «Олимпийский» закроют до конца 2022 года. А все спортсмены от четырех до 16 лет, которых порядка 200 человек, либо перейдут в арену «Айсберг» или станут заниматься платно на ледовой арене «Десанта».

Такие изменения в соцсетях объясняли тем, что на базе ДС СШ «Олимпийский» собирались сделать частную школу хоккея.

Фото с сайта ryazan.nhliga.org