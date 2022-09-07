Скопинский маньяк Мохов «увел» сожительницу у своего собутыльника

Сама женщина отрицает, что встречается с маньяком, поясняя, что всего лишь помогает по хозяйству.

Скопинский маньяк Мохов «увел» сожительницу у своего собутыльника. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Издание сообщает, что Виктор Мохов сожительствует с 37-летней Инессой Пановой. Их познакомил бывший коллега Мохова по заводу Евгений Полищук, который на тот момент сам встречался с женщиной.

Сама Инесса отрицает, что встречается с Моховым. Женщина пояснила корреспонденту издания, что всего лишь помогает по хозяйству, а о том, что мужчина держал пленниц — не знала. Также Панова отметила, что Мохов дерзкий и злой человек.

«Я? Его женщина? Я просто помогаю по хозяйству! Нет, я не знала, что он маньяк, когда знакомились, мне только потом сказали, что он держал девочек… Характер? Он злой! Дерзкий очень! Его злить нельзя, он может втихую что-то сделать! Нет, я не бомжиха…» — рассказала Инесса.

Напомним, в начале августа в доме у Мохова произошло убийство. Его сожительница рассказала подробности происшествия.

Против скопинского маньяка возбудили уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления. Вначале его поместили под домашний арест, а затем отправили в СИЗО.