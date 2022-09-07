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Рязанцам показали, как выглядит пешеходный маршрут от ЦПКиО до Лесопарка

Рязани разрабатывается пешеходный маршрут от ЦПКиО до Лесопарка. Для этого знаковые места города планируют благоустроить: создать пешеходные и велосипедные, дорожки, оборудовать парковки, прокаты спортивного инвентаря.

Напомним, в 2012 году рязанское велодвижение озвучило идею велодорожки «Рязанский кремль — ЦПКиО». В 2019 году аналогичный пешеходный маршрут предложили студенты и власти взялись за его реализацию. А в 2020 году его планировали запустить, но не сделали этого.

Журналист РЗН. инфо прошел по будущему туристическому маршруту, чтобы показать как он выглядит сейчас. Подробнее в разделе «Публикации»