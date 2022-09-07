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Пять рязанских улиц остались без холодной воды
Отключения коснулись зданий Пенсионного фонда и Свято-Троицкого мужского монастыря.

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

До 16:00 ресурса не будет по адресам:

  • Заводской проезд, дома №№ 1 (Многофункциональный комплекс «Полсинаут»), 6а;
  • Московское шоссе, дома №№ 4, 6 (ПФР), 6 строение 6 (Государственный архив Рязанской области), 10 (Свято-Троицкий мужской монастырь).

До 17:00 без воды остались:

  • улица Бирюзова, дом № 9/23;
  • улица Интернациональная, дом № 8/29;
  • улица Станкозаводская, дома №№ 25, 27.