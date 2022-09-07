Пять рязанских улиц остались без холодной воды

Отключения коснулись зданий Пенсионного фонда и Свято-Троицкого мужского монастыря.

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского « Водоканала ».

До 16:00 ресурса не будет по адресам:

Заводской проезд, дома №№ 1 (Многофункциональный комплекс «Полсинаут»), 6а;

Московское шоссе, дома №№ 4, 6 (ПФР), 6 строение 6 (Государственный архив Рязанской области), 10 (Свято-Троицкий мужской монастырь).

До 17:00 без воды остались: