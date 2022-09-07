Пять рязанских улиц остались без холодной воды
Отключения коснулись зданий Пенсионного фонда и Свято-Троицкого мужского монастыря.
На пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «
До 16:00 ресурса не будет по адресам:
- Заводской проезд, дома №№ 1 (Многофункциональный комплекс «Полсинаут»), 6а;
- Московское шоссе, дома №№ 4, 6 (ПФР), 6 строение 6 (Государственный архив Рязанской области), 10 (Свято-Троицкий мужской монастырь).
До 17:00 без воды остались:
- улица Бирюзова, дом № 9/23;
- улица Интернациональная, дом № 8/29;
- улица Станкозаводская, дома №№ 25, 27.