При столкновении двух автомобилей в центре Рязани пострадала женщина
Авария произошла во вторник, 6 сентября, на улице Есенина.
В центре Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщило
Авария произошла во вторник, 6 сентября, примерно в 9:40, около дома № 29 по улице Есенина.
По предварительным данным, 60-летняя рязанка на Opel Zafira не предоставила преимущество проезда и врезалась в Hyundai Solaris.
В результате аварии пострадала 75-летняя женщина, находившаяся за рулем последней иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.