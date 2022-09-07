При столкновении двух автомобилей в центре Рязани пострадала женщина

Авария произошла во вторник, 6 сентября, на улице Есенина.

В центре Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Авария произошла во вторник, 6 сентября, примерно в 9:40, около дома № 29 по улице Есенина.

По предварительным данным, 60-летняя рязанка на Opel Zafira не предоставила преимущество проезда и врезалась в Hyundai Solaris.

В результате аварии пострадала 75-летняя женщина, находившаяся за рулем последней иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.