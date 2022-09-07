На восьми рязанских улицах 8 сентября отключат электричество

Объявление появилось на сайте горадминистрации.

На восьми рязанских улицах в четверг, 8 сентября, отключат электричество. Объявление появилось на сайте горадминистрации .

С 9:00 до 15:30 без света останутся:

улица Стройкова, дома №№ 98—112 (четная сторона);

улица 14-я Линия, дома №№ 28—64 (четная сторона), 19—47 (нечетная сторона);

7-й проезд Осипенко, дома №№ 1—16;

6-й проезд Осипенко, дома №№ 1—16,

5-й проезд Осипенко, дома №№ 1—4, 7—10, 12—16,

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 127—141, 147 (нечетная сторона), 140—148 (четная сторона);

4-й проезд Осипенко, дома №№ 2—5, 7—11, 13, 15;

улица Островского, дома №№ 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71.

Ограничения связаны с работами на воздушной линии. Их проведет РГРЭС.