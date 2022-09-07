На восьми рязанских улицах 8 сентября отключат электричество
Объявление появилось на сайте горадминистрации.
На восьми рязанских улицах в четверг, 8 сентября, отключат электричество. Объявление появилось на сайте
С 9:00 до 15:30 без света останутся:
- улица Стройкова, дома №№ 98—112 (четная сторона);
- улица 14-я Линия, дома №№ 28—64 (четная сторона), 19—47 (нечетная сторона);
- 7-й проезд Осипенко, дома №№ 1—16;
- 6-й проезд Осипенко, дома №№ 1—16,
- 5-й проезд Осипенко, дома №№ 1—4, 7—10, 12—16,
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 127—141, 147 (нечетная сторона), 140—148 (четная сторона);
- 4-й проезд Осипенко, дома №№ 2—5, 7—11, 13, 15;
- улица Островского, дома №№ 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71.
Ограничения связаны с работами на воздушной линии. Их проведет РГРЭС.