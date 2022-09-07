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На Алтае пьяный мужчина проломил череп трехлетней падчерице

На Алтае пьяный мужчина проломил череп трехлетней падчерице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского следкома.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 сентября в селе Кокоря Кош-Агачского района. 30-летняя местная жительница у себя дома распивала алкоголь со своим 33-летним сожителем. Между ними произошла ссора и мужчина стал избивать женщину. После того, как она убежала из дома, злоумышленник взял спящую трехлетнюю дочь сожительницы и вышел во двор, желая продолжить конфликт. Он три раза с силой ударил ребенка об землю, а после положил девочку на диван в доме и скрылся.

Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа.

Мужчину задержали через несколько часов на одной из животноводческих стоянок.

Уголовное дело возбудили по пункту б части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего»).

Следователи также проверят условия проживания и воспитания всех малолетних детей женщины (2012, 2014 и 2019 года рождения).