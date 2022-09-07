Мэрия ищет наследников квартиры на улице Кошевого в Рязани

Если претенденты на квартиру не найдутся, то имущество станет муниципальным.

Мэрия ищет наследников квартиры на улице Кошевого в Рязани. Соответствующее сообщение опубликовали в среду, 7 сентября.

Квартирой № 2 в доме № 23/49 на улице Кошевого владел Гамазин Юрий Николаевич, который умер 28 ноября 2018 года.

Наследников и рязанцев, знающих о них, попросили в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинет № 1. Телефон: 27-35-76.

Если претенденты на квартиру не найдутся, то имущество станет муниципальным.