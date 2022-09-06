Выжившие на Камчатке туристы рассказали обстоятельства гибели группы

Выжившие на Камчатке туристы рассказали обстоятельства гибели группы. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.

Участники восхождения рассказали, что перед началом пути на высоте 4 000 метров двум туристам стало плохо. Они спустились на высоту 3 300 метров в домик вулканологов вместе с одним из гидов. Позже второй гид связался с ними по рации и рассказал, что что группа сорвалась. Первый гид взял спальные мешки, палатку и отправился помогать.

Изначально было трое погибших, но за несколько дней умерли еще шесть человек. После того, как умер последний пострадавший, гид отправился вниз к домику, где его ждали двое туристов.

Что стало причиной падения смерти туристов, до конца не ясно. По словам членов группы погода была хорошая для восхождения. Вероятнее всего одной из причин мог стать камнепад, в результате которого несколько человек не удержались и потянули за собой остальных.

Telegram-канал 112 сообщил , что выживших туристов эвакуировали в поселок Ключи. У гида диагностировали обморожение рук и ног. Также решается вопрос об эвакуации тел погибших.

Напомним, группа туристов в сопровождении двух гидов отправилась на восхождение Ключевского вулкана. Это один из самых опасных вулканов Камчатки. Ранее сообщалось, что шесть туристов сорвалось в пропасть. На их спасение вылетел вертолет Ми-8. Позже количество погибших увеличилось до девяти. Возбуждены уголовные дела.