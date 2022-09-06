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Врио губернатора Рязанской области даст интервью телеканалу ОТР
Интервью выйдет в рамках проекта «День региона» в среду, 7 сентября, в 19:20.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков даст интервью телеканалу ОТР. Выпуск будет посвящен региону.

Интервью выйдет в рамках проекта «День региона» в среду, 7 сентября, в 19:20. В беседе с Павлом Малковым обсудили, чем живет регион, как развивается промышленность и сельское хозяйство, какие достопримечательности привлекают туристов.

«Рязань — один из самых древних городов России, ей почти 1000 лет. В регионе сохранились исторические достопримечательности и развивается современная промышленность. А богатые полезными ископаемыми недра соседствуют с уникальной природой Окского биосферного заповедника и национального парка „Мещерский“», — рассказали создатели проекта.

Отмечается, что эфир в течение всего дня будет посвящен Рязанской области.

Посмотреть интервью с врио губернатора можно будет в эфире ОТР, а также в разделе «День региона» на сайте канала.