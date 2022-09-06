ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают проведение спецоперации на Донбассе

В течение полугода поддержка спецоперации остается высокой и находится в диапазоне 70-73%.

ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают проведение спецоперации на Донбассе. Данные опубликовали на официальной странице исследовательской организации.

В течение полугода поддержка спецоперации остается высокой и находится в диапазоне 70-73%.

В августе 70% россиян сообщили, что поддерживают СВО, 18% - скорее не поддерживают, 12% - затруднились с ответом.

Целями спецоперации 39% назвали «Защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО», 20% проголосовали за защиту населения Донбасса, 17% - изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов. Еще 7% высказали мнение, что спецоперация нацелена на оккупацию Украины и присоединение ее к России.

В августе 12% россиян считали, что в их городах возможны массовые акции протеста, принять в них участие готовы 11% из общего числа опрошенных.