В Рязанском районе пропала 40-летняя Светлана Матвеева
С 31 августа ее местонахождение неизвестно.
В Рязанском районе пропала 40-летняя Светлана Матвеева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «
Матвеева Светлана Николаевна 1982 года рождения пропала в селе Бежтвино. С 31 августа ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы.
Было одета в светлую майку и темные бриджи.
Всех, кто знает о местонахождении женщины попросили обращаться по телефонам: