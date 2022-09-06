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В Рязанском районе пропала 40-летняя Светлана Матвеева
С 31 августа ее местонахождение неизвестно.

В Рязанском районе пропала 40-летняя Светлана Матвеева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Матвеева Светлана Николаевна 1982 года рождения пропала в селе Бежтвино. С 31 августа ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы.

Было одета в светлую майку и темные бриджи.

Всех, кто знает о местонахождении женщины попросили обращаться по телефонам: +7 (800) 700-54-52 или 112.