В Рязанском районе пропала 40-летняя Светлана Матвеева

С 31 августа ее местонахождение неизвестно.

В Рязанском районе пропала 40-летняя Светлана Матвеева. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда « ЛизаАлерт ».

Матвеева Светлана Николаевна 1982 года рождения пропала в селе Бежтвино. С 31 августа ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы.

Было одета в светлую майку и темные бриджи.