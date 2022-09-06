В Рязанской области открылся четвертый деловой форум «Вектор производительности»

Во вторник, 6 сентября, в Рязанской области на базе регионального предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» НПО «Ризур» начал работать двухдневный IV деловой форум «Вектор производительности». В первый день в работе его площадок поучаствовали около 200 человек. В их числе сотрудники и руководители «бережливых» предприятий и организаций, региональных центров компетенций в сфере производительности труда субъектов России, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти. Организатор форума — региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса Рязанской области.

В рамках программы первого дня была организована работа дискуссионных и интерактивных площадок, где шла речь о лучших «бережливых практиках», реализованных в органах госвласти, об основных сложностях, возникающих при реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда», о способах повышения мотивации сотрудников, секретах сервисной энергии и другом. Участники форума попробовали свои силы во внедрении бережливых инструментов. Все присутствующие получили возможность организовать офисное пространство, выявить проблему и предложить ее «бережливое» решение. В том числе на площадках была заложена возможность попробовать себя в роли кайдзен-менеджера, сформулировать идеи улучшения производственных процессов и инициировать их внедрение.

Основной акцент в работе первого форумного дня был сделан на проведении lean-туров, направленных на изучение успешных практик внедрения бережливых технологий на рязанских предприятиях — лидерах проектов по повышению производительности труда в регионе. В частности, на ООО «ВЕГА-Рязань» в качестве образцовых для демонстрации на предприятии был представлены инструменты 5С, автономка, СМЕД и Андон. Рабочая группа производства преуспела в быстрой переналадке, информационном управлении, системе организации рабочего пространства и бережном отношении к оборудованию. Своим опытом поделилось и одно из первых региональных предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» — АО «Русская кожа», сильные стороны которого — стандартизация, информирование и адресное хранение. ООО «Световые технологии» в рамках lean-тура презентовали визуализацию своих рабочих пространств и качественную работу с вовлеченностью и обучению персонала. И еще одно предприятие, вошедшее в состав «бережливого» тура — ООО «НПП Тепловодохран». Предприятие присоединилось к реализации мероприятий нацпроекта в 2020 году. По его результатам в компании на 82% сократилось время протекания процессов, незавершенное производство продукции снизилось на 97%, выработка увеличилась на 74%. Среди лучших практик у компании — конвейерная сборка, работа с вовлеченностью персонала и система отработки предложений.

Форум продолжит работу 7 сентября. На той же площадке состоится пленарное заседание с участием федеральных экспертов в области внедрения бережливых технологий. Основными темами заключительного дня форума станут вопросы поиска ответов на современные вызовы цифровой экосистемы, обсуждение мотивационных механизмов вовлечения молодежи в сектор реальной экономики, управления талантами, формирование базы лучших практик, внедрение системного подхода при работе с кадрами, а также меры поддержки, которые подразумевает реализация нацпроекта «Производительность труда», включая обучение по программе «Лидеры производительности».