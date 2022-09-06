В Рязанской области на имя мужчины оформили кредиты на сумму более полумиллиона без его ведома

Выяснилось, что к финансовым операциям причастна 43-летняя бывшая сожительница мужчины.

В Захаровском районе на имя мужчины оформили несколько кредитов на общую сумму 508 981 рубль. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На одну из банковских карт, оформленных на имя заявителя, банк начислил деньги. Выяснилось, что к финансовым операциям причастна 43-летняя бывшая сожительница мужчины, которая является социальным работником.

Мужчина и женщина жили вместе, по просьбе сожительницы он оформил на нее банковскую карту. Счет был привязан к мобильному приложению на телефоне женщины.

Через несколько лет они прекратили отношения, мужчина сменил место жительства и забыл о карте, поскольку она была в распоряжении женщины.

Выяснилось, что та в отместку бывшему сожителю оформила на его банковский счет несколько кредитов в размере 508 981 рубль. Она не стала платить деньги, чтобы погасить кредит, но тратила деньги на покупку вещей для себя и родственников.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой грозит до шести лет лишения свободы.