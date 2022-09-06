В Рязанской области на имя мужчины оформили кредиты на сумму более полумиллиона без его ведома

В Захаровском районе на имя мужчины оформили несколько кредитов на общую сумму 508 981 рубль. Об этом сообщила
На одну из банковских карт, оформленных на имя заявителя, банк начислил деньги. Выяснилось, что к финансовым операциям причастна 43-летняя бывшая сожительница мужчины, которая является социальным работником.
Мужчина и женщина жили вместе, по просьбе сожительницы он оформил на нее банковскую карту. Счет был привязан к мобильному приложению на телефоне женщины.
Через несколько лет они прекратили отношения, мужчина сменил место жительства и забыл о карте, поскольку она была в распоряжении женщины.
Выяснилось, что та в отместку бывшему сожителю оформила на его банковский счет несколько кредитов в размере 508 981 рубль. Она не стала платить деньги, чтобы погасить кредит, но тратила деньги на покупку вещей для себя и родственников.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой грозит до шести лет лишения свободы.