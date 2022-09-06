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В Рязани заменили 2 400 светильников по новому контракту
С подрядчиком заключен двухлетний контракт по которому до 1 ноября 2022 года в городе заменят пять тысяч светильников.

В Рязани заменили 2 400 светильников по новому контракту. Об этом во вторник, 6 сентября, на заседании правительства заявила мэр Елена Сорокина. По ее словам, с подрядчиком заключен двухлетний контракт по которому до 1 ноября 2022 года в городе заменят пять тысяч светильников.

«Уже 2 400 заменено, идут точно в графике. Оставшиеся почти 10 тысяч светильников заменят до 1 февраля 2023 года», — заявила Сорокина.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что намерен осмотреть объекты, где уже провели работы.

Напомним, на уличное освещение в Рязани планировали выделить 600 миллионов рублей.

Ранее РЗН. инфо рассказывал, как горожане выбирали, какие светильники установят на улицах областного центра.

Всего планируется заменить 14 895 светильников.