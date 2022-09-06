В Рязани выступит музыкант Баста

Концерт состоится 15 октября в ДС «Олимпийский».

15 октября во дворце спорта «Олимпийский» состоится концерт Басты (Василия Вакуленко).

Ежегодно Баста отправляется в большой концертный тур по всей России и ближнему зарубежью, посещая Европу и США. Нередко по просьбам слушателей артист заезжает с концертами даже в совсем небольшие города — это становится возможным благодаря заявкам от зрителей.

В подготовке каждого концерта участвует около 100 человек: творческий коллектив артиста, профессиональная команда организаторов «Небо Рекордс», технические специалисты из Soundcafe, волонтеры.

На концерте Басты прозвучат хиты с альбома «Баста 1», а также песни «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Я поднимаюсь над землей», «Ты моя вселенная», «Лед», «Хендсап», «Медлячок», «Когда я смотрю на небо», «Без тебя», «Не болей», «Ты была права».

Начало концерта в 19:00.

Билеты можно приобрести на сайте.

Возрастное ограничение 16+