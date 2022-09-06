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В Рязани группа компаний «Зеленый сад» открыла продажи в «Еврокласс-5»
Узнать подробные условия акций и забронировать квартиру на максимально выгодных условиях можно в отделе по работе с клиентами по номеру +7 (4912) 77-77-77.

Ведущий застройщик региона начал строить пятую очередь жилого комплекса в Кальном. Дом расположен на улице Быстрецкой вдоль Муромского шоссе. На старте продаж можно забронировать квартиры с панорамными видами на пойму Оки на выгодных условиях.

До 2025 года квартал полностью интегрируют в дорожно-транспортную сеть микрорайона. Новая дорога свяжет Касимовское и Муромское шоссе и позволит напрямую выезжать на Муромское шоссе, минуя пробки. В шаговой доступности — три школы, детский сад, развивающие центры и частные детские сады.

Квартал — самый масштабный проект ГК «Зеленый сад». Комплекс состоит из пяти домов, закрытая территория ЖК занимает девять гектаров. Проект предусматривает комплексное благоустройство двора и прилегающей территории — уютное придомовое пространство, ландшафтное озеленение, безбарьерная среда, бесконтактные автоматические двери для входа в подъезд, колясочные, продуманные площадки для отдыха детей и взрослых, крытый наземный паркинг, отдельные зоны отдыха на стилобате, инновационные скамейки с подогревом и wi-fi.

Сейчас в компании действуют выгодные предложения — ипотека по ставке от 0,1% на весь срок и возможность купить квартиру без первого взноса.

Узнать подробные условия акций и забронировать квартиру на максимально выгодных условиях можно в отделе по работе с клиентами по номеру +7 (4912) 77-77-77.