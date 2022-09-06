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В Путятинском районе мужчина чуть не убил подругу

В Путятинском районе мужчина угрожал убить сожительницу. Об этом пишет ИД «Пресса».

34-летняя жительница села Большая Екатериновка сообщила в полицию, что сожитель угрожает ей убийством. По предварительной информации, 55-летний пьяный мужчина вернулся домой и увидел, что женщина выпивает с матерью. Он обиделся, что его не пригласили, из-за чего сожители поссорились. Во время ссоры мужчина взял нож и пригрозил, что отрежет женщине голову.

Она позвонила в полицию. Сотрудники приехали на место и нейтрализовали ситуацию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.