В Подмосковье рабочего насмерть придавило бетонной плитой
Трагедия произошла в понедельник, 5 сентября в Жуковском.
В Подмосковье рабочего насмерть придавило бетонной плитой. Об этом
Трагедия произошла в понедельник, 5 сентября в Жуковском. Рабочие устанавливали гидроизоляцию в гараже на улице Праволинейной, когда на них обрушился грунт и бетонная плита.
Один рабочий погиб на месте, второго доставили в больницу.
Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также контролирует ход расследования.