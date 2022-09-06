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В Подмосковье рабочего насмерть придавило бетонной плитой
Трагедия произошла в понедельник, 5 сентября в Жуковском.

В Подмосковье рабочего насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Трагедия произошла в понедельник, 5 сентября в Жуковском. Рабочие устанавливали гидроизоляцию в гараже на улице Праволинейной, когда на них обрушился грунт и бетонная плита.

Один рабочий погиб на месте, второго доставили в больницу.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также контролирует ход расследования.