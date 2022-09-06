В Оренбургской области четыре человека скончались после употребления суррогатного алкоголя

В Оренбургской области четыре человека скончались после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Один из жителей села Дмитриевка Александровского района приобрел спиртосодержащую жидкость, которая была разлита в пятилитровую пластиковую тару с маркировкой и этикеткой питьевой воды.

Вечером 5 сентября компания из пяти знакомых употребила жидкость, после чего отравилась. Четверо потерпевших после этого скончались, а двух пострадавших госпитализировали в больницу с отравлением.

Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их допрашивают следователи.