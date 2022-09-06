В Оренбургской области четыре человека скончались после употребления суррогатного алкоголя
В Оренбургской области четыре человека скончались после употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщила
Один из жителей села Дмитриевка Александровского района приобрел спиртосодержащую жидкость, которая была разлита в пятилитровую пластиковую тару с маркировкой и этикеткой питьевой воды.
Вечером 5 сентября компания из пяти знакомых употребила жидкость, после чего отравилась. Четверо потерпевших после этого скончались, а двух пострадавших госпитализировали в больницу с отравлением.
Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, их допрашивают следователи.