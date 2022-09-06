В ОКБ спасли беременную женщину с острым аппендицитом

В рязанской ОКБ спасли беременную женщину с острым аппендицитом. Об этом
Пациентка попала в больницу с жалобами на острые боли в животе на сроке беременности 38 недель. У нее диагностировали острый аппендицит. Поскольку срок беременности был большим, женщине решили в два этапа сделать операцию.
Сначала специалисты перинатального центра — заведующая родильным отделением Ирина Мамонтова и акушер-гинеколог Борис Алексеев провели операцию кесарева сечения. На свет появилась доношенная девочка.
Далее второй этап — аппендэктомию — провел начальник хирургической службы ОКБ Олег Зайцев. Пациентка находилась в сознании благодаря эпидуральной анестезии.
«Женщина услышала первый крик новорожденной дочки, что особенно важно для молодой мамы», — рассказали в минздраве.
Отмечается, что пациентка провела ночь в реанимации, а утром ее перевели в коечное отделение.
Женщина чувствует себя удовлетворительно, специалисты дают положительные прогнозы.