В ОКБ спасли беременную женщину с острым аппендицитом

В рязанской ОКБ спасли беременную женщину с острым аппендицитом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Пациентка попала в больницу с жалобами на острые боли в животе на сроке беременности 38 недель. У нее диагностировали острый аппендицит. Поскольку срок беременности был большим, женщине решили в два этапа сделать операцию.

Сначала специалисты перинатального центра — заведующая родильным отделением Ирина Мамонтова и акушер-гинеколог Борис Алексеев провели операцию кесарева сечения. На свет появилась доношенная девочка.

Далее второй этап — аппендэктомию — провел начальник хирургической службы ОКБ Олег Зайцев. Пациентка находилась в сознании благодаря эпидуральной анестезии.

«Женщина услышала первый крик новорожденной дочки, что особенно важно для молодой мамы», — рассказали в минздраве.

Отмечается, что пациентка провела ночь в реанимации, а утром ее перевели в коечное отделение.

Женщина чувствует себя удовлетворительно, специалисты дают положительные прогнозы.