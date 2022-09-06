В Новой Москве неизвестный застрелил женщину, выгуливающую собаку без намордника

В Новой Москве неизвестный застрелил женщину, выгуливающую собаку без намордника. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в понедельник, 5 сентября, около 22:00 в поселении Вороновском. Супружеская пара пошла выгуливать собаку.

Мужчина сделал им замечание насчет того, что собака гуляет без намордника. Женщина ответила ему, после чего неизвестный выстрелил ей в голову.

Пострадавшая умерла на месте. В инциденте разбираются правоохранительные органы.