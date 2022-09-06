В Мурманской области женщина зарезала мужа из-за яичницы

Женщина полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела направили в суд. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В Мурманской области женщина зарезала мужа из-за яичницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ноябре 2021 года в поселке Мурмаши Кольского района 63-летняя местная жительница распивала с 60-летним мужем алкоголь. На ужин мужчина попросил приготовить яичницу, но женщина отказала. Между супругами возникла ссора, после чего женщина ударила мужа десять раз ножом в грудь и живот.

Женщина позвонила сыну, который вызвал скорую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер спустя неделю.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Женщина полностью признала свою вину. Материалы уголовного дела направили в суд. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.