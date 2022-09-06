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В Касимовском районе заведующую детсадом осудят за служебный подлог
Женщина фиктивно оформила своих знакомых на разные должности. Им начислялся пенсионный стаж, а зарплату передавали другим работникам учреждения, которые фактически выполняли всю работу.

В Касимовском районе заведующую детсадом осудят за служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Женщина фиктивно оформила своих знакомых в детский сад на должности сторожа, дворника, машиниста по стирке белья и кухонного работника. По документам они числились на должностях в разное время с октября 2018 года по март 2022 года. Таким образом, им необоснованно начислили пенсионный стаж и уплатили страховые взносы для обязательного пенсионного страхования.

Зарплата, начисленная фиктивным работникам, передавалась другим сотрудникам детсада, который и исполняли их обязанности.

Уголовное дело против заведующей возбудили по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Материалы дела направили в суд.