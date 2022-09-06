У рязанца арестовали машину за долги
Рязанцу разъяснили, что если он не оплатит долги, его машину продадут, а деньги пойдут на оплату задолженностей.
У рязанца арестовали машину за долги. Об этом пишет сайт ИД «
В понедельник, 5 сентября, судебные приставы Спасского района вместе с сотрудниками ГИБДД арестовали у местного жителя «ВАЗ-21099».
Мужчина не оплатил 12 штрафов на сумму 16 тысяч рублей, а также кредит в 29 494 рублей и исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей.
Машину отправили на спецстоянку.
Рязанцу разъяснили, что если он не оплатит долги, его машину продадут, а деньги пойдут на оплату задолженностей.