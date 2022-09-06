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У рязанца арестовали машину за долги
Рязанцу разъяснили, что если он не оплатит долги, его машину продадут, а деньги пойдут на оплату задолженностей.

У рязанца арестовали машину за долги. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В понедельник, 5 сентября, судебные приставы Спасского района вместе с сотрудниками ГИБДД арестовали у местного жителя «ВАЗ-21099».

Мужчина не оплатил 12 штрафов на сумму 16 тысяч рублей, а также кредит в 29 494 рублей и исполнительский сбор в размере 14 тысяч рублей.

Машину отправили на спецстоянку.

Рязанцу разъяснили, что если он не оплатит долги, его машину продадут, а деньги пойдут на оплату задолженностей.