Скопинский маньяк обжаловал перевод в СИЗО по делу о сокрытии убийства

Жалобу приняли к рассмотрению.

Скопинский маньяк обжаловал перевод в СИЗО по делу о сокрытии убийства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Жалобу приняли к рассмотрению.

Напомним, Виктора Мохова арестовали 1 сентября. Его обвиняют в укрывательстве тяжкого преступления.

По версии следствия, ночью во вторник, 2 августа, Мохов перенес труп человека, убитого его знакомым, во двор заброшенного дома. Изначально его отправили под домашний арест, но позже перевели в СИЗО до 7 октября.