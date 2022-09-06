Сасовца осудят за покушение на убийство

В Сасовском районе завершили расследование уголовного дела в отношении безработного уроженца Сасова, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

28 апреля 2022 года в селе Алешино Сасовского районе обвиняемый ворвался в квартиру к мужчине и два раза ударил его в туловище и шею. Пострадавший сопротивлялся, смог вырваться из рук нападавшего и обратился за медпомощью. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

Также обвиняемый угрожал убийством сожительнице потерпевшего, пытаясь заставить женщину покинуть квартиру.

Мужчина обвиняется в покушении на убийство, незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством.

Уголовное дело направили в суд.