После стрельбы по машине полицейских в Кадомском районе возбудили уголовное дело

Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. Пьяный житель Кадома выстрелил в сторону полицейских, прибывших на вызов после семейного конфликта.

После стрельбы по машине полицейских в Кадомском районе возбудили уголовное дело. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Сасовский МСО возбудил против 30-летнего местного жителя уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. Пьяный житель Кадома выстрелил в сторону полицейских, прибывших на вызов после семейного конфликта.