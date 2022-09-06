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После стрельбы по машине полицейских в Кадомском районе возбудили уголовное дело
Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. Пьяный житель Кадома выстрелил в сторону полицейских, прибывших на вызов после семейного конфликта.

После стрельбы по машине полицейских в Кадомском районе возбудили уголовное дело. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Сасовский МСО возбудил против 30-летнего местного жителя уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября. Пьяный житель Кадома выстрелил в сторону полицейских, прибывших на вызов после семейного конфликта.