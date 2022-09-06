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Магазины H&M закроются навсегда в России 30 ноября
За 30 дней до закрытия с сотрудниками подпишут расторжение трудового договора.

В России магазины H&M закроются навсегда 30 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, работники магазина получили в письмо, в котором говорится, что для покупателей H&M закроют 30 ноября. После этого две недели будут вывозить оборудование.

За 30 дней до закрытия с сотрудниками подпишут расторжение трудового договора.

Отмечается, что объем поставок в магазинах сократился, имеющегося ассортимента хватит на семь недель. По информации Mash, на следующей неделе закроются точки в ЦДМ, Химках и «Рио Дмитровка».

Напомним, 5 августа магазин возобновил работу в Рязани.

Ранее компания сообщила, что закроет продажи в России.