Еврокомиссия отменит упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября

Еврокомиссия разработала предложения об отказе от упрощенного визового режима с Россией. Решение может вступить в силу с 12 сентября, передает РИА Новости .

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что постпреды стран на заседании в среду, 7 сентября, утвердят инициативы.

Совет ЕС планирует одобрить предложение на этой неделе. По словам Юханссон, уже с понедельника в отношении России будет действовать обычный визовый режим.

По новым правилам сроки получения виз могут вырасти до полугода, а сбор вырастет 35 до 80 евро. Выдачу долгосрочных и многократных виз сократят или вовсе отменят.

«Шенген» будет предлагаться под даты поездки. Обладатели многократных виз смогут посещать страны Евросоюза до окончания срока их действия.