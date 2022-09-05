Жителя Шацкого района задержали по подозрению в убийстве соседки

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Жителя Шацкого района задержали по подозрению в убийстве соседки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В воскресенье, 4 сентября, в одном из сел Шацкого района нашли тело 61-летней местной жительницы. На теле женщины были множественные колото-резанные раны груди и шеи.

Следователи установили, что рязанку во время ссоры зарезал 21-летний безработный житель Шацкого района. Знакомые вместе выпивали, когда между ними произошел конфликт.

Мужчину задержали. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).