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В Рязанской области установили превышение вредных веществ в воздухе
В области установили несоответствие проб по содержанию нескольких веществ.

В связи с лесными пожарами в Рязанской области продолжается контроль за состоянием воздуха. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проверки по состоянию на 5 сентября.

В области установили несоответствие проб по содержанию азота диоксида (1,15 ПДК) и сернистого ангидрида (1,02 ПДК) на границе села Ерахтур Шиловского района, азота диоксида (1,175 ПДК), сернистого ангидрида (1,1 ПДК), мелкодисперсных взвешенных веществ РМ2,5 (6,625 ПДК) РМ10 (1,2ПДК) на границе села Инякино Шиловского района, сернистого ангидрида (1,04 ПДК) в селе Ижевское Спасского района, сернистого ангидрида (1,06 ПДК) в селе Лакаш Спасского района.

Отмечается, что контроль за состоянием воздуха продолжается ежедневно.