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В Рязани завершился региональный хоккейный турнир памяти Эдуарда Султанаева
В нем приняли участие восемь команд — участники Ночной хоккейной лиги в Рязанской области в дивизионе «Любитель 50+".

В субботу, 3 сентября, на главной арене ДС «Олимпийский» состоялось закрытие первого регионального хоккейного турнира памяти Эдуарда Султанаева. В нем приняли участие восемь команд — участники Ночной хоккейной лиги в Рязанской области в дивизионе «Любитель 50+".

На закрытии турнира выступил президент федерации хоккея Рязанской области, региональный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов. Он отметил, что Эдуард был товарищем каждому игроку, который стоит сейчас на льду.

«Он был настоящим верным другом и выдающимся хоккеистом, его знали далеко за пределами региона и всегда приходили смотреть на его игры», — сказал президент региональной федерации хоккея.

Олег Смирнов заметил, что человек жив, пока его помнят, и пообещал, что данный турнир станет традиционным. На мероприятии присутствовала семья Эдуарда: супруга и дочки, которые выразили большую благодарность организаторам за сохранение памяти их мужа, папы, дедушки.

В рамках хоккейного турнира определились победители. Бронзовыми призерами турнира стала команда «Дядьково», на второй ступени пьедестала почета оказалась ЛХК «Спасск». Победителем стала команда «Автомобилист», в составе которой Эдуард Султанаев выступал в своем заключительном сезоне Ночной лиги.

Справка

С именем Эдуарда Султанаева связаны все успехи касимовского футбола и хоккея последних 40 лет. Под его руководством команда «Восход СУ-2» становилась победителем регионального этапа Ночной лиги. Его признали лучшим нападающим в дивизионе «40+" в России в 2021 году. В Ночной лиге Султанаев сыграл 195 матчей, забросил 290 шайб, набрал 567 очков. Установил массу рекордов, которые вряд ли будут побиты. Его приняли во всероссийский клуб бомбардиров любительского хоккея имени Сергея Макарова. Именно Султанаев был визитной карточкой рязанского любительского хоккея.