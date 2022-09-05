В Рязани в массовом ДТП погиб пенсионер из Москвы

Авария произошла в понедельник, 5 сентября, в 11:45 на 201 километре трассы М5 «Урал».

В Рязани в массовом ДТП погиб пенсионер из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 5 сентября, в 11:45 на 201 километре трассы М5 «Урал». 68-летний москвич на Ford Escape столкнулся с Lada Largus под управлением 39-летнего местного жителя и «ГАЗелью», которой управлял 34-летний рязанец.

Водитель Ford от полученных травм умер на месте ДТП. Еще один водитель получил травмы, ему оказали медпомощь.

Проводится проверка.