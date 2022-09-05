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В Рязани ищут очевидцев аварии с тремя пострадавшими
Авария произошла 15 июля 2021 года на 175 километре трассы М5 «Урал».

В Рязани ищут очевидцев аварии с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла 15 июля 2021 года. На 175 километре трассы М5 «Урал» столкнулись Chevrolet Lacetti, которой управлял 27-летний житель Рязанской области, и Audi A6, за рулем которой находился 30-летний водитель.

В ДТП пострадали водители обеих машин, а также 30-летний пассажир Audi.

Очевидцев аварии попросили обращаться по телефону: +7 (4912) 44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом№ 12 корпус 1.