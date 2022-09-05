В Рязани ищут очевидцев аварии с тремя пострадавшими
Авария произошла 15 июля 2021 года на 175 километре трассы М5 «Урал».
В Рязани ищут очевидцев аварии с тремя пострадавшими. Об этом
Авария произошла 15 июля 2021 года. На 175 километре трассы М5 «Урал» столкнулись Chevrolet Lacetti, которой управлял 27-летний житель Рязанской области, и Audi A6, за рулем которой находился 30-летний водитель.
В ДТП пострадали водители обеих машин, а также 30-летний пассажир Audi.
Очевидцев аварии попросили обращаться по телефону: