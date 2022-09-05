В Рязани ищут очевидцев аварии на улице Ленинского комсомола

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал велосипедист. Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места аварии, а женщина получила телесные повреждения.

В Рязани ищут очевидцев аварии на улице Ленинского комсомола, где велосипедист сбил пешехода. Информацию РЗН. инфо сообщили коллеги пострадавшей.

Авария произошла 19 августа на пересечении улиц 2-я Линия и Ленинского Комсомола. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал велосипедист.

Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места аварии, а женщина получила телесные повреждения.

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону +7 (4921)50-50-16.