В Рязани ищут очевидцев аварии на улице Ленинского комсомола
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал велосипедист. Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места аварии, а женщина получила телесные повреждения.
В Рязани ищут очевидцев аварии на улице Ленинского комсомола, где велосипедист сбил пешехода. Информацию РЗН. инфо сообщили коллеги пострадавшей.
Авария произошла 19 августа на пересечении улиц 2-я Линия и Ленинского Комсомола. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на нее наехал велосипедист.
Сообщается, что виновник ДТП скрылся с места аварии, а женщина получила телесные повреждения.
Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону +7 (4921)50-50-16.