В METRO снизили цены на товары для рязанцев

Компания METRO снизила цены в Рязани. Большая часть ассортимента стоит дешевле на 30% и более.

Компания METRO снизила цены в Рязани. Большая часть ассортимента стоит дешевле на 30% и более.

Последние исследования показывают, что с начала 2022 года из-за стремительного роста цен россияне могут позволить себе минимум овощей, круп и мяса. Где экономия — там страдает качество.

В это непростое время METRO поддерживает жителей Рязани и предлагает самые низкие цены. Более 12 000 наименований товаров из разных категорий можно приобрести с ощутимой скидкой. Благодаря этому покупки становятся выгоднее, чем в других крупных розничных магазинах — в METRO продуктовая корзина возвращается к привычному объему.

Компания ориентируется не только на ресторанный и гостиничный бизнес, но и на обычного покупателя. Теперь рязанцам выгодно делать и оптовые, и розничные закупки. Принцип «покупай больше — плати меньше» подойдет для семей, кто готовится к большому торжеству, делает заготовки на зиму, ищет выгоду и разумно подходит к экономии времени и бюджету.

Новые цены жители Рязани могут увидеть уже сейчас. Для выгодного продуктового шоппинга достаточно обращать внимание на желтые ценники: товары с такой пометкой имеют самую привлекательную стоимость.

Также горожане могут поучаствовать в программе «Гарантия низких цен». Если рязанец обнаружит в другом розничном магазине товар дешевле, чем в METRO, он сможет вернуть разницу в десятикратном размере кэшбеком. С начала акции покупателям вернули уже более одного миллиона рублей.

METRO совместно с покупателями следит за тем, чтобы цены на качественные товары оставались самыми доступными для каждого.