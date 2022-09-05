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В Калининграде мужчина выбросил жену из окна во время ссоры из-за развода

В Калининграде мужчина выбросил жену из окна во время ссоры из-за предстоящего развода. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 2 сентября в квартире на Коммунистической улице. Пара поссорилась из-за предстоящего развода. Во время ссоры 42-летний мужчина схватил супругу и вытолкнул ее из открытого окна на кухне.

35-летняя женщина упала с четвертого этажа и получила повреждения головы и тела. Ее доставили в больницу, а мужчину задержали. Решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и мотив преступления.