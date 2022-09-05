В Кадомском районе мужчина выстрелил в машину полицейских

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 сентября.

В Кадомском районе мужчина выстрелил в машину полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 сентября, в Кадоме. 30-летний местный житель поссорился с родственником и отрезком металлической трубы разбил у его машины лобовое стекло.

Когда на вызов приехали сотрудники полиции, мужчина со двора выстрелил из охотничьего ружья в сторону служебного автомобиля полицейских, чем повредил лакокрасочное покрытие, и скрылся в доме.

Дом и прилегающую территорию оцепили. При поддержке ОМОНа Росгвардии стрелка задержали. Выяснилось, что мужчина был пьян. Зарегистрированное в установленном порядке гладкоствольное ружье 12-го калибра изъяли.

Решается вопрос о привлечении злоумышленника к установленной законом ответственности.