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В Хакасии задержали мужчину, выстрелившего в 12-летнюю девочку из окна

В Абакане задержали мужчину, выстрелившего из окна в проходящую по улице 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

24 августа девочка шла из дома в магазин с подругой. Около дома № 24б по улице Ломоносова она почувствовала боль в правом бедре. Ее доставили в больницу и диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившее вреда здоровью.

Выяснилось, что в девочку выстрелил мужчина. Он пояснил, что был пьян и решил проверить дальность стрельбы из личного пневматического оружия.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.