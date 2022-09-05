В Гидрометцентре сообщили, ждать ли дождей в Рязанской области

На этой неделе в Рязанской области сильных дождей не ожидается. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, с начала недели ночные температуры повысятся, а днем они стану ниже и будут достигать +11,+13 градусов.

«Отклонение от нормы сохранится, среднесуточные температуры останутся прежними», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что сохранится облачность, ветер будет северо-западным, начиная со второй половины понедельника. Специалист отметил, что к выходным температура может повыситься, но сильных дождей ожидать не стоит.

«Они ожидаемы и желанны в Рязанской, Владимирской областях, но пока условий для этого нет», — заявил синоптик.

По его словам, сохранится ветер 5-10 метров в секунду, который может раздувать пламя. Могут пойти незначительные дожди, но они не смогут погасить огонь, добавил Вильфанд.