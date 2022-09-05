Увеличилось число погибших на камчатском вулкане туристов

Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку на Камчатке увеличилось до девяти человек. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Четверо выживших туристов находились на разных высотах. Два человека застряли на высоте 4,1 тысячи метров, еще двое — на высоте метров, они добрались до дома вулканологов.

На данный момент спасателей ждут трое человек. Спасательная операция осложнена сильным ветром, снегом, ледовых полей на пути, по которым передвигаться можно только в ледорубах.

Ранее сообщалось, что погибли восемь человек. В походе всего участвовали 12 человек из разных регионов. В прокуратуре уточнили, что туристическая группа была зарегистрирована. 3 сентября на высоте 4,1 тысячи метров несколько путешественников сорвались и упали в пропасть.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).